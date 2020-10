Hannover-Duo winkt Verlängerung

Hannover 96 plant, Vertragsgespräche mit Timo Hübers (24) und Genki Haraguchi (29) aufzunehmen. Sportdirektor Gerhard Zuber kündigt gegenüber ‚96TV‘ an: „Grundsätzlich gehen wir mit vielen Leuten, die auslaufende Verträge haben, jetzt in die Gespräche. So ist es auch mit diesen beiden.“

Die beiden Stammkräfte stehen noch bis Sommer 2021 in Hannover unter Vertrag. Sowohl Offensivspieler Haraguchi als auch Innenverteidiger Hübers standen in allen sechs Pflichtspielen der laufenden Saison in Kenan Kocaks Anfangsformation. Hübers verpasste sogar noch keine Einsatzminute beim Tabellendritten der zweiten Liga.