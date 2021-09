Alves löst Vertrag in São Paulo auf

Dani Alves ist nun offiziell vertragslos. Wie der FC São Paulo mitteilt, wurde der noch bis Ende 2022 datierte Vertrag mit dem Rechtsverteidiger offiziell aufgelöst. Schon zuvor hatte der brasilianische Großklub bestätigt, dass man getrennte Wege geht. Hintergrund: Alves monierte Gehaltsrückstände in Höhe von 1,8 Millionen Euro und trat daraufhin in den Streik.

Der 38-Jährige steht noch gut im Saft – erst kürzlich führte er die brasilianische Olympia-Auswahl als Kapitän zur Goldmedaille in Tokio und kehrte jüngst auch in die A-Nationalmannschaft zurück. In Europa spielte Alves zwischen Januar 2003 und August 2019 sehr erfolgreich für den FC Sevilla, den FC Barcelona, Juventus Turin und Paris St. Germain.