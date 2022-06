Hannover leiht Frankfurt-Talent Foti aus

Hannover 96 verzeichnet den bereits zehnten Neuzugang für die kommende Saison. Antonio Foti wird nach offiziellen Klubangaben für zwei Jahre von Eintracht Frankfurt ausgeliehen. „Antonio hat bereits erste Erfahrungen im Profibereich bei Eintracht Frankfurt gemacht, aber er wird sicherlich etwas Anpassungszeit benötigen, die wir ihm auch zugestehen. Auch deswegen haben wir die Leihe auf zwei Jahre ausgelegt“, erklärt 96-Sportdirektor Marcus Mann.

Foti ist zypriotischer U19-Nationalspieler und kam in der abgelaufenen Saison auf 17 Tore und sieben Vorlagen in 19 Spielen in der U19-Bundesliga Süd/Südwest. Nun will der 18-jährige Offenisvspieler in Hannover den Durchbrich im Profigeschäft schaffen.