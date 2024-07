Eintracht: Interessantes Angebot für Tuta

Eintracht Frankfurts Innenverteidiger Tuta weckt Begehrlichkeiten in der Heimat. Wie der brasilianische YouTube-Kanal ‚Canal do Medeiros‘ berichtet, prüft Botafogo Rio de Janeiro die Chance eines Wechsels des 25-Jährigen in die brasilianische Metropole. Tuta war in der abgelaufenen Saison zwar Stammspieler bei der Eintracht, gänzlich unumstritten war der Defensivspieler allerdings seit seiner Ankunft 2020 bisher nie.

Bereits im Januar hatte sich ein Abgang angedeutet. Zwar ist Tuta sehr flexibel und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch als Rechtsverteidiger und Sechser auflaufen, doch dem Vernehmen nach sind sich die sportlich Verantwortlichen der Frankfurter intern einig, dass das weitere Entwicklungspotenzial des Rechtsfußes eher gering ist. Zudem verpflichtete der Klub mit Aurèle Amenda (20) und Rasmus Kristensen (27) zwei direkte Konkurrenten für den Brasilianer. Für eine Ablöse im Bereich von zehn Millionen Euro darf Tuta den Verein wohl verlassen.