„Unmöglich“: Milan-Neuzugang Félix entschied sich gegen Inter

João Félix entschied sich vor seinem Wechsel zum AC Mailand gegen ein Engagement bei Stadtrivale Inter. Das verriet der 25-Jährige auf seiner Vorstellungspressekonferenz: „Inter war auch an mir interessiert und mein Agent hat mir davon erzählt. Aber ich hatte bereits Verhandlungen mit dem AC Mailand aufgenommen und sagte, dass dies unmöglich sei. Ich hatte meine Entscheidung bereits getroffen.“

Die Rossoneri zahlt für Félix eine Leihgebühr von 5,5 Millionen Euro an den FC Chelsea, eine Kaufoption konnte sich Milan für den Anschluss nicht sichern. In bislang zwei Einsätzen erzielte der Offensivakteur ein Tor, im morgigen Playoff-Duell gegen Feyenoord Rotterdam (21 Uhr) dürfte der Portugiese (45 Länderspiele) für Milan in der Champions League debütieren.