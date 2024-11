Nach Startelf-Debüt: Freund über Goretzkas Bayern-Zukunft

Das große Offensivspektakel blieb gegen den FC St. Pauli aus. Dennoch stehen am Ende des Tages drei Punkte für den FC Bayern zu Buche. Nicht nur deshalb war der heutige Samstag für Leon Goretzka etwas Besonderes. Denn der 29-Jährige stand erstmals in dieser Saison in der Startelf der Münchner.

Wie in vergangenen Glanzzeiten lief Goretzka neben Joshua Kimmich im Mittelfeld auf. Dass es soweit kommen würde, hätten im Sommer wohl nur die wenigsten gedacht. Denn der FC Bayern versuchte aktiv, Goretzka von der Gehaltsliste zu bekommen, strich den 57-fachen Nationalspieler zwischenzeitlich aus dem Kader.

Das sagen Freund & Kompany

Jetzt ist er zurück. „Es war im Sommer nicht einfach für Leon. Aber wir haben gesehen, dass er hart arbeitet und deshalb hat er sich diese Chance verdient. Er hat die Qualität, deshalb war es auch keine schwierige Entscheidung, ihn aufzustellen“, erklärte Trainer Vincent Kompany nach der Partie.

Leon Goretzka – gekommen, um zu bleiben? Kompany dazu: „Wir haben gesehen, dass seine Qualitäten uns heute geholfen haben. Er muss einfach so weitermachen. Wir wollen auf allen Positionen Konkurrenzkampf.“ Heute war es 50-Millionen-Transfer João Palhinha, den Goretzka auf die Bank verdrängte.

Auch Sportdirektor Christoph Freund bejaht die Frage, ob der 29-Jährige nun eine Zukunft beim FC Bayern hat. „Sieht man ja“, zitiert die ‚Bild‘ den Österreicher, „wenn wir ihn nicht brauchen würden, dann würde er ja nicht spielen. Leon ist Spieler vom FC Bayern, macht es richtig gut und war heute wieder wichtig.“