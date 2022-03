Crespo übernimmt bei Al Duhail

Hernán Crespo wurde offiziell als neuer Trainer bei Al Duhail vorgestellt. Der Argentinier übernimmt ab sofort die Geschicke des Erstligisten aus Katar. Al Duhail ist Teil der AFC Champions League und steht in Katars Stars League aktuell auf Rang zwei.

Zuletzt arbeitete Crespo als Chefcoach beim FC São Paulo in Brasilien. Davor war er in seiner argentinischen Heimat und in Italien als Übungsleiter aktiv. Sein Engagement im Wüstenstaat ist für den 46-Jährigen die erste Trainerstation außerhalb von Südamerika und Europa.