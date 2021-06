Gladbach: Der Plan mit Bénes & Nicolas

Borussia Mönchengladbach plant, Nachwuchskeeper Moritz Nicolas erneut bei einem anderen Klub Spielpraxis sammeln zu lassen. „Nicolas werden wir wieder versuchen auszuleihen – diesmal aber zu einem Verein, bei dem er wirklich Spielpraxis bekommt”, bestätigt Sportdirektor Max Eberl gegenüber der ‚Bild‘. In der abgelaufenen Saison war der 23-jährige Nicolas leihweise beim VfL Osnabrück untergekommen, kam jedoch nur zu einem Saisoneinsatz. Bei der Borussia steht Nicolas noch bis 2023 unter Vertrag.

Lászlo Bénes soll dagegen versuchen, sich in der Mannschaft von Neu-Trainer Adi Hütter durchzusetzen, versichert Eberl: „Laci kommt zurück, er durfte am Ende in Augsburg ja nicht mehr viel spielen. Er hat großes Potenzial, ist nicht umsonst bei der EM dabei. Man vergisst auch, dass Laci am Anfang unter Marco Rose Stammspieler war – und Florian Neuhaus draußen saß.” Der 23-jährige Mittelfeldspieler ist noch bis 2024 an die Fohlen gebunden und stand in der vergangenen Rückrunde leihweise beim Ligakonkurrenten FC Augsburg auf dem Platz.