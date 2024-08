Barças Martínez auf dem Sprung?

Al Ittihad könnte sich auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger mal wieder auf dem europäischen Kontinent bedienen. Laut der ‚L’Équipe‘ ist Íñigo Martínez vom FC Barcelona ein Kandidat auf eine Verpflichtung. Der 33-jährige Spanier ist noch bis zum kommenden Sommer an die Katalanen gebunden.

Deutlich konkreter soll dem Bericht zufolge aber das Interesse an Danilo Pereira (32/Paris St. Germain) sein, für dessen Verpflichtung sich der Tabellenfünfte der vergangenen Saison bereits in Gesprächen befindet. Da in Saudi-Arabien allerdings maximal acht ausländische Spieler gleichzeitig für einen Verein registriert sein dürfen, muss der Benzema-Klub zunächst einen Ausländer abgeben.