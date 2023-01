Karlsruhe verlängert mit Wanitzek

Der Karlsruher SC und Marvin Wanitzek arbeiten auch in Zukunft weiter zusammen. Wie der Zweitligist bekanntgibt, hat der 29-Jährige einen neuen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Mit Blick auf seine Verlängerung sagt der zentrale Mittelfeldspieler: „Der KSC ist meine Familie, meine Heimat und meine Zukunft. Ich bin dankbar und stolz, das blau-weiße Trikot weiterhin über so einen langen Zeitraum tragen zu dürfen. Es ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit, solange für einen Klub tätig zu sein.“

Und weiter: „Ich werde auf dem Platz mit ganz viel Herz und Leidenschaft alles für diesen Klub geben und möchte mit unseren fantastischen Fans gemeinsam Erfolge feiern und Geschichte schreiben“. Beim KSC ist Wanitzek gesetzt: In der laufenden Zweitligasaison stand der Rechtsfuß bislang in allen 17 Spielen in der Startelf und war an elf Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, fünf Vorlagen).

