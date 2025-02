Zeichen bei Nmecha auf Abschied

Die Wege von Lukas Nmecha (26) und dem VfL Wolfsburg werden sich aller Voraussicht nach trennen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, gibt es in der Autostadt keine Anzeichen dafür, dass der Vertrag doch noch verlängert wird. Der VfL plane, das Arbeitspapier zum Sommer auslaufen zu lassen.

Nmecha genieße zwar bei den Wölfen ein hohes Ansehen, in den vergangenen Jahren wurde der Stürmer aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. „Generell gilt, dass Spieler in der Lage sein müssen, mit der Belastung fertig zu werden. Es geht also auch darum, dass er uns jetzt zeigen muss, dass er fit genug ist, um jedes Training zu absolvieren, Spiele zu spielen, sich eine Startposition zu erkämpfen“, erklärte Geschäftsführer Peter Christiansen im Januar. Allein in diesem Jahr verpasste Nmecha aber bereits vier Pflichtspiele aufgrund von Verletzungen.