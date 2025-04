Xabi-Nachfolge: Acht Kandidaten bei Bayer – ein Favorit?

Simon Rolfes muss dieser Tage eine längere Liste abarbeiten. Die sinnvollste Reihenfolge: Zunächst einen Nachfolger für Xabi Alonso zu finden, ehe die Kaderplanung seriös angegangen werden kann. Schließlich soll dem neuen Cheftrainer ein gewisses Mitspracherecht eingeräumt werden, wenn es darum geht, wer die eigene Spielphilosophie am besten umsetzen kann.

Der Baske Imanol Alguacil, der Real Sociedad im Sommer verlassen wird, ist dabei längst nicht der einzige Name, der zurzeit kursiert. Der ‚kicker‘ nennt Xavi, bis zum vergangenen Sommer beim FC Barcelona an der Seitenlinie, sowie Erik ten Hag, dessen Engagement bei Manchester United im Oktober endete. Den Niederländer bezeichnet das Fachblatt sogar als aktuelle „Nummer eins auf Bayers Liste“.

Die ‚Sport Bild‘ hingegen spart ten Hag in ihrer Auflistung vom heutigen Mittwoch komplett aus, nennt dafür aber neben Xavi fünf weitere Kandidaten: Francesco Farioli (Ajax Amsterdam), Martín Demichelis (CF Monterrey), Sandro Wagner (noch DFB), Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) sowie Kasper Hjulmand, der im Herbst 2022 bereits als Alternative zu Alonso auf dem Zettel gestanden hatte.

In Leverkusen hofft man nun auf eine schnelle Abwicklung der Personalie Carlo Ancelotti. Denn erst, wenn die Königlichen die Alonso-Verpflichtung in trockene Tücher wickeln, können Rolfes und Co. die Nachfolge final anleiern. Und bis dahin könnten durchaus weitere Kandidaten aufs Trainerkarussell aufspringen.