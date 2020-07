Nkounkou nach Everton

Der FC Everton bedient sich in Frankreich. Wie die Toffees vermelden, kommt der 19-jährige Niels Nkounkou von Olympique Marseille auf die Insel.

Eine Ablöse muss der Klub aus der Premier League nicht bezahlen. Der Linksverteidiger hatte es abgelehnt, bei seinem Ausbildungsklub aus Südfrankreich einen Profivertrag zu unterzeichnen. Neben Everton hatten sich auch RB Leipzig und Juventus Turin um Nkounkou bemüht.

🇫🇷 | We have signed France U19 left-back Niels Nkounkou on a free transfer from Olympique de Marseille.



Welcome to #EFC, Niels! 💙