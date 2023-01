Vertrag unterschrieben: Kommt Mbamba doch schon im Winter zu Bayer?

Der Transfer von Noah Mbamba zu Bayer Leverkusen ist offenbar in trockenen Tüchern. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, hat der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler des FC Brügge am gestrigen Donnerstag einen Vertrag bei der Werkself unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dieser gelte ab der Saison 2023/24, möglicherweise könnte der Transfer aber doch noch im Winter vollzogen werden. Entsprechende Verhandlungen seien im Gange.

Lese-Tipp

Vertrag ausgehandelt: Bayer schnappt sich Mbamba

Der ‚kicker‘ liefert den Grund dafür, warum Leverkusen den Mbamba-Deal vorziehen könnte. Dem Fachmagazin zufolge zeigten auch vier Premier League-Klubs Interesse am 18-Jährigen – und das für den laufenden Januar. Namentlich werden der FC Chelsea und Crystal Palace genannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hätte sich Mbamba für einen der vier englischen Klubs entscheiden, hätte Brügge noch eine Ablöse einnehmen können. Folglich sind die Belgier dem ‚kicker‘ zufolge verärgert darüber, dass sich der Spieler für Bayer und gegen das Premier League-Quartett entschieden hat.

Straft Brügge Mbamba ab?

Offiziell hat der Klub nichts in der Hand, um daran etwas zu ändern. Sportlich könnte der junge Belgier jedoch abgestraft werden. In der laufenden Saison lief Mbamba erst zweimal in der Jupiler Pro League auf – in der vergangenen Spielzeit waren es noch 14 Einsätze. Dem ‚kicker‘ zufolge reagierte Brügge mit dieser Form der Ausbootung auf den Umstand, dass Mbamba im Sommer seinen Vertrag nicht verlängern wollte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wenn er nun ablösefrei im Sommer zu Bayer geht, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass er für den Rest der Saison gar nicht mehr zum Einsatz kommt. Es wäre ein verschenktes Jahr in einer Karrierephase, in der der 18-Jährige eigentlich maximal viel Spielpraxis braucht. Aus diesem Grund könnte Leverkusen nun doch eine Ablöse nach Brügge überweisen, um Mbambas Entwicklung besser fördern zu können.