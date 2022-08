Roma: Belotti-Deal fast fix

Andrea Belotti hat in der AS Rom einen neuen Arbeitgeber gefunden und bleibt der Serie A somit erhalten. Wie die italienische ‚La Repubblica‘ berichtet, erzielten die Spieler-Seite und der Verein am gestrigen Montagmorgen eine Einigung. Der Stürmer wird demnach einen Kontrakt über drei Jahre mit der Option auf eine weiteres Jahr unterschreiben. Pro Saison soll der Italiener ein Gehalt von 3,2 Millionen Euro erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt stand der 28-Jährige beim FC Turin unter Vertrag. Belottis Arbeitspapier lief diesen Sommer aus, sodass die Hauptstädter keine Ablöse zahlen müssen. Der Rechtsfuß wurde zuletzt auch als möglicher Haller-Ersatz bei Borussia Dortmund gehandelt. In der vergangenen Spielzeit brachte es der Angreifer in wettbewerbsübergreifend 23 Pflichtspielen auf acht Tore und eine Vorlage.