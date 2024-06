„Schön zu sehen“: Olmo spricht über Bayern-Interesse

Dani Olmo fühlt sich vom Interesse der europäischen Topklubs geschmeichelt. „Ich bin ruhig und konzentriere mich auf das, was vor mir liegt, nämlich die Europameisterschaft, die nicht gerade klein ist. Natürlich ist es schön zu sehen, wenn mein Name mit großen Klubs in Verbindung gebracht wird. Das motiviert mich“, gibt der Zehner von RB Leipzig gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘ zu verstehen. Für festgeschriebene 60 Millionen Euro darf Olmo die Sachsen in diesem Sommer verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter anderem den beiden Manchester-Klubs City und United, Tottenham Hotspur, dem FC Chelsea und dem FC Barcelona wird Interesse am spanischen Nationalspieler nachgesagt. Zuletzt deutete sich aber an, dass der FC Bayern im Rennen um den 26-Jährigen in Führung liegt. Olmo sagt: „Ich bleibe dabei: Das ist nichts, was mich ablenkt.“