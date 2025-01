Hoffenheim-Wechsel von Orban fast fix

Der Wechsel von Gift Orban von Olympique Lyon zu der TSG 1899 Hoffenheim rückt näher. Wie Transferexperte Matteo Moretto bekanntgibt, sind sich beide Vereine vollständig einig geworden. Demnach werden derzeit die finalen Unterlagen vorbereitet, damit in nächster Zeit Vollzug gemeldet werden kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Lyon kommt der nigerianische Stürmer in der laufenden Saison kaum zum Zug. Lediglich fünf Einsätze stehen für den 22-Jährigen in dieser Saison wettbewerbsübergreifend zu Buche. Immerhin zwei Mal trug er sich dabei in die Torschützenliste ein.