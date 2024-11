Topklub beißt bei Tchouaméni an

Der FC Liverpool beschäftigt sich offenbar mit Aurélien Tchouaméni von Real Madrid. ‚Teamtalk‘ berichtet, dass die Reds ein „aufrichtiges Interesse“ am 24-jährigen Franzosen haben. Auch die potenziell hohe Ablöse soll die Verantwortliche nicht abschrecken. Diese könnte jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke liegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt wurde in Spanien berichtet, dass die Kritik an Tchouaméni unter den Real-Bossen wächst. Daher wäre man für etwaige Angebote für den Sechser offen. In Liverpool könnte der Nationalspieler eine von Trainer Arne Slot ausgemachte Kaderlücke schließen und gleichzeitig den vereinseigenen Transferrekord sprengen. Darwin Núñez kam im Sommer 2022 für 85 Millionen Euro von Benfica an die Anfield Road.