Nagelsmanns Veto: War Sommer nicht Plan A?

Über Wochen zog sich im Winter der Ablösepoker um Yann Sommer. Letztlich einigten sich Bayern München und Borussia Mönchengladbach auf acht Millionen Euro, der 34-jährige Schweizer unterschrieb bis 2025 beim Rekordmeister. Die großen Fußstapfen des verletzten Manuel Neuer (37) konnte Sommer nur selten ausfüllen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vielmehr agierte der 1,83 Meter große Schlussmann stellenweise – wie die gesamte Mannschaft – unsicher, bei den Niederlagen gegen Manchester City und Mainz 05 unterliefen ihm teils folgenschwere Fehler. Ob es mit einem anderen Torwart besser gelaufen wäre, lässt sich freilich nicht beantworten – der einzige Kandidat war Sommer im Winter aber bekanntlich nicht.

Lese-Tipp

Bericht: Bayerns Vertrauen in Salihamidzic schwindet

Schmeichel wollte kommen

Mit Kasper Schmeichel befasste man sich an der Säbener Straße ebenfalls sehr konkret. Nach Informationen des ‚kicker‘ wollte Bayern dem 36-jährigen Dänen vom OGC Nizza ein unterschriftsreifes Vertragsangebot vorlegen, Schmeichel wäre „sofort bereit gewesen“, für sechs Monate nach München zu wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚kicker‘ scheiterte der Transfer dann vor allem am mittlerweile entlassenen Julian Nagelsmann, der „unbedingt“ einen deutschsprachigen Keeper wollte. Nagelsmann habe zudem wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf eine längere Vertragslaufzeit gepocht.

Schmeichel also blieb in Nizza. Wie es mit Sommer in München weitergeht, ist unterdessen völlig offen. In den kommenden Monaten wird Neuer der Rückkehr auf den Rasen näherkommen, zudem kehrt – zumindest einmal vorerst – Alexander Nübel (26) von seiner Leihe bei der AS Monaco zurück. Als Perspektivlösung soll sich zudem Bart Verbruggen (20/RSC Anderlecht) im Fokus befinden.