FC Bayern: Neuer Torhüter aus Belgien?

Keeper-Mangel wird beim FC Bayern in der nächsten Saison nicht herrschen. Die große Frage ist aber, wie der Rekordmeister sich aufstellen will. Manuel Neuer ist mittlerweile 37 Jahre alt und keiner weiß ganz genau, in welcher Verfassung er nach seinem Unterschenkelbruch zurückkehren wird. Yann Sommer (34) kam im Januar als Vertreter, der Schweizer kann bislang aber nicht auf ganzer Linie überzeugen. Und dann ist da noch Alexander Nübel (26), dessen Leihe zur AS Monaco im Sommer endet.

Darüber hinaus halten die Verantwortlichen an der Säbener Straße aber auch Ausschau nach Kandidaten mit Perspektive. Eine Spur, die dabei eine zentrale Rolle spielt, ist die zum 20-jährigen Bart Verbruggen. Wie ‚Het Nieuwsblad‘ berichtet, haben die Bayern den jungen Niederländer vom RSC Anderlecht genau im Blick. Konkrete Gespräche gab es noch nicht, in München hält man aber große Stücke auf Verbruggen.

Rückkehr als Leihspieler?

Der 1,94 Meter große Schlussmann ist mittlerweile Stammkraft in Anderlecht und vertraglich noch bis 2025 gebunden. Als Ablöse stehen über zehn Millionen Euro im Raum. Beim belgischen Klub hofft man, dass Verbruggen auch in der nächsten Saison zwischen den Pfosten stehen wird. Ein Verkauf ist aber trotzdem nicht ausgeschlossen. Der Keeper könnte zu Geld gemacht werden und direkt als Leihspieler zurückkehren.

Die Bayern sollten aber keine Zeit verlieren, wenn sie ernsthafte Absichten haben. Denn auch der FC Chelsea, der FC Liverpool und Manchester United sind bereits auf Verbruggen aufmerksam geworden.