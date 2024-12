Newcastle: Der hohe Preis für Tonali

Um Sandro Tonali von Newcastle United loszueisen, müsste ein interessierter Verein sehr tief in die Taschen greifen. Laut ‚Corriere dello Sport‘ rufen die Magpies einen deutlich höheren Preis als die 2023 an den AC Mailand gezahlten 60 Millionen Euro für einen Transfer auf. Hinzu kommt, dass Tonali in Newcastle mit Prämien bis zu acht Millionen Euro netto pro Saison verdient und noch bis 2028 gebunden ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob sich ein Verein findet, der ein derart üppiges wirtschaftliches Paket schnüren möchte, ist fraglich. Grundsätzlich ist Newcastle auf Einnahmen aus Spielerverkäufen angewiesen, da der saudische Staatsfond PIF keine weiteren Investitionen im großen Stile tätigen kann, ohne das Financial Fairplay der Premier League zu missachten. Zum Schnäppchenpreis will man Tonali deshalb nicht gehen lassen.