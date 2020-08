Fenerbahce schnappt sich Sosa

Fenerbahce Istanbul hat José Ernesto Sosa von Ligakonkurrent Trabzonspor verpflichtet. Wie der Klub offiziell mitteilt, hat der 35-Jährige einen Zweijahresvertrag in Istanbul unterschrieben. Der Kontrakt des Routiniers bei Trabzonspor war ausgelaufen.

Von 2007 bis 2009 stand Sosa im Kader des FC Bayern, wo er allerdings aufgrund mangelnder Spielzeit nicht glücklich wurde. Anschließend ging es über die Stationen AC Mailand und Atlético Madrid in die türkische Süper Lig. In der abgelaufenen Saison war Sosa einer der Leistungsträger bei Trabzonspor und lieferte 16 Torbeteiligungen (neun Tore, sieben Assists) in 29 Spielen.