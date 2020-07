Wolfsburg: Platzt der Maina-Transfer?

Der Ablösepoker zwischen dem VfL Wolfsburg und Hannover 96 um den Wechsel von Linton Maina steckt derzeit in der Sackgasse. VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer deutet gegenüber der ‚Bild‘ an, dass der 21-jährige Flügelspieler nicht bei den Wölfen landen könnte. „Bei Verhandlungen ist es generell so, dass es immer Standpunkte auf beiden Klub-Seiten gibt, man aber immer kompromissbereit und lösungsorientiert handelt“, leitet der Ex-Profi ein.

„Wenn die Vorstellungen aber zu weit auseinander liegen und man wirtschaftlich nicht zueinander findet, kann es auch passieren, dass ein Wechsel nicht zustande kommt. Auch wenn das sportlich dann vielleicht schade ist“, so Schäfer. Zuletzt war eine Ablöse von vier bis fünf Millionen Euro im Gespräch. Mit Maina selbst ist sich Wolfsburg bereits einig.