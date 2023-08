Gespräche laufen: Noch ein Stürmer für Wolfsburg?

Kurz vor Transferschluss will der VfL Wolfsburg für mehr Konkurrenz im Sturmzentrum sorgen und hat konkretes Interesse an einem Spieler aus Frankreich im Blick. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, haben die Wölfe Gespräche mit Olympique Lyon eröffnet, um den Transfer von Amin Sarr zu besprechen. Nach FT-Informationen macht der FC Lorient den Wolfsburgern Konkurrenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Bundesligist habe beim 22-jährigen Schweden eine Leihe mit Kaufoption im Sinn. An OL Ist Sarr noch bis 2027 vertraglich gebunden. Der Angreifer war im Winter für zwölf Millionen Euro vom SC Heerenveen nach Frankreich gewechselt. In Lyon konnte er sich unter Trainer Laurent Blanc aber nur bedingt beweisen (ein Treffer in 18 Einsätzen).

Lese-Tipp

Leihe plus Kaufoption: Abschiedsgerüchte um Baku

Mit einer Körpergröße von 1,88 Meter verfügt Sarr über ähnliche körperliche Anlagen wie Jonas Wind (24) und Lukas Nmecha (24). Bei Heerenveen zeigte er in den 19 Ligaspielen bis zu seinem Wechsel im Januar mit je fünf Treffern und fünf Assists, dass er trotz seiner dürftigen Zeit bei Lyon weiß, wo das Tor steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Kandidaten in der Autostadt sind Sydney van Hooijdonk (23) vom SC Herenveen und Mergim Berisha vom FC Augsburg, der am heutigen Mittwoch bei den Fuggerstädtern seinen Wechselwunsch hinterlegt hat.