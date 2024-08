Einigung über Ablöse – aber Lukaku will nicht

Eines steht fest: Beim FC Chelsea wird Romelu Lukaku in diesem Sommer nicht bleiben. Das Tischtuch zwischen den beiden Parteien ist längst zerschnitten. Die Blues suchen einzig und alleine nach einem spendierfreudigen Abnehmer für den Angreifer. Das gestaltet sich allerdings schwierig.

‚Il Mattino‘ zufolge hat Chelsea zwar eine Übereinkunft mit Aston Villa über den Transfer des 31-jährigen Belgiers erzielt. Doch zu einem Deal wird es offensichtlich nicht kommen, denn Lukaku will lieber zur SSC Neapel wechseln, mit der er sich schon vor rund zwei Wochen mündlich geeinigt hatte.

Der italienische Klub bietet allerdings nicht annähernd die Ablöse, die man sich in London vorstellt. So bleibt offen, welchen Weg Lukaku nach seinen Leihen zu Inter Mailand und zur AS Rom einschlagen wird. Sesshaft ist der wuchtige Torjäger schon seit Jahren nicht mehr geworden.