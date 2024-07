Lukaku einig mit neuem Klub

Die SSC Neapel hat sich mit Stürmer Romelu Lukaku auf einen Transfer geeinigt. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, würde der Belgier bei Napoli einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von sechs Millionen Euro plus Boni erhalten, sofern ein Deal zustande kommt. Mit Lukakus Stammverein FC Chelsea muss aber noch eine Einigung über die Ablösesumme gefunden werden. Die Blues fordern 35 Millionen Euro plus Boni für den 32-Jährigen, die Gli Azzurri möchten diesen horrenden Preis drücken.

Lukaku erzielte in der vergangenen Saison für die AS Rom, an die er verliehen war, in 32 Serie A-Spielen 13 Treffer und bereitete drei weitere vor. Beim FC Chelsea steht der Stürmer noch bis 2026 unter Vertrag. Neben Neapel bekundete auch der AC Mailand Interesse am Sturmtank.