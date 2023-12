BVB: Kehl reagiert auf Stanic-Aus

Sebastian Kehl will nichts von Dissonanzen bei Borussia Dortmund wissen. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt der Sportdirektor der Dortmunder: „Lassen Sie mich eins voranstellen: Ich habe im Zuge der Berichterstattung über Slaven Stanic gelesen, dass es bei uns verschiedene Lager geben soll. Das ist Blödsinn. Es gibt nur ein Lager - und das heißt Borussia Dortmund. Jeder hier arbeitet für den Erfolg dieses ganz besonderen Vereins.“

Auf Nachfrage, warum der zuvor als Sport-Koordinator angestellte Slaven Stanic dann entlassen wurde, antwortet der 43-Jährige ausweichend: „Wir hatten zuletzt intensive Gespräche, in denen wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen sind, dass wir nicht mehr überzeugt davon waren, in dieser Konstellation erfolgreich arbeiten zu können. Daher haben wir uns einvernehmlich entschieden, uns zu trennen. Wir kennen uns schon lange und gehen im Guten auseinander, wir werden auch sicher in Kontakt bleiben.“ Stanic soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge zum Verhängnis geworden sein, dass er BVB-Coach Edin Terzic öffentlich kritisierte.