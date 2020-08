Bialek unterschreibt in Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg gibt die Verpflichtung von Bartosz Bialek bekannt. Der 18-jährige Angreifer wechselt für eine Ablöse von fünf Millionen Euro vom polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin in die Autostadt. Darüber hinaus sicherte sich der Klub eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent.

Der polnische U19-Nationalspieler unterschreibt beim VfL einen Vertrag bis 2024. Bialek kommt mit einer Empfehlung von zehn Treffern und vier Assists in 21 Profispielen für Lublin zum VfL. Mit einer Köpergröße von 1,91 Metern stellt der Rechtsfuß einen passenden Backup zu Platzhirsch Wout Weghorst (28) dar.

„Wir sind sehr froh, mit Bartosz einen sehr talentierten Spieler verpflichtet zu haben, der in der ersten polnischen Liga schon in jungen Jahren sehr starke Leistungen gezeigt hat. Er ist jung, erfolgshungrig und passt exakt in unsere Philosophie. Wir sind überzeugt, dass er jetzt bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung macht und in den kommenden Jahren mit dazu beiträgt, dass wir unsere Ziele erreichen“, erklärt Sportdirektor Marcel Schäfer.

Konkurrenten ausgestochen

Auch Bayer Leverkusen, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt hatten sich Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Bialek gemacht. FT hatte exklusiv berichtet, dass sich Wolfsburg gegen die prominente Bundesliga-Konkurrenz durchsetzt.