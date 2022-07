Methusalem Ibrahimovic | De Jong auf dem Abstellgleis

Der ewige Ibra

In Italien arbeitet Zlatan Ibrahimovic unaufhörlich an seinem Legendenstatus. Der exzentrische Schwede will in der kommenden Saison an seiner „unendlichen Geschichte“ beim AC Mailand weiterschreiben, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘ auf den Innenseiten ihrer heutigen Ausgabe. Auf dem Cover prangt das Bild eines jubelnden Ibra – „Ich unterschreibe und gewinne“, so die Headline. Sobald der Einjahresvertrag für Ibrahimovic bereitliegt, soll unverzüglich unterschrieben werden. In der Zwischenzeit arbeitet der Stürmer-Veteran nach seiner Knie-OP am Comeback.

Unter der Anzeige geht's weiter

De Jong-Ultimatum

Weiter westlich, genauer gesagt in Spanien, liegen Freud und Leid nah beieinander. Die Titelseite der ‚Mundo Deportivo‘ am heutigen Morgen bildet die aktuell herrschende Situation des FC Barcelona treffend ab: Klub-Präsident Juan Laporta umarmt innig Ousmane Dembélé, der seinen Kontrakt bei den Blaugrana erst am gestrigen Donnerstag bis 2024 erneuert hat. Darunter wird Frenkie de Jong mit fragendem Blick in den Fokus gestellt. „Sie bitten ihn zu gehen“, so die Schlagzeile des spanischen Fachblatts – Barça will den Mittelfeldspieler unbedingt zu Geld machen und an Manchester United abgeben. De Jong pocht jedoch darauf, in Katalonien zu bleiben. Laut der ‚Sport‘ stellt Barcelona de Jong ein „Ultimatum“. Ein Abgang ist unumgänglich, denn die Katalanen brauchen die Millionen, um Neuzugänge zu registrieren, neue Spieler zu rekrutieren und nebenbei noch das Financial Fairplay zu respektieren. Mit United ist sich Barça bei 85 Millionen Euro inklusive Boni unterdessen schon längst einig geworden.

Königliche fast komplett

Beim großen Erzrivalen hingegen verläuft die Saisonvorbereitung ohne jegliche Nebengeräusche. Auf dem Trainingsgelände von Real Madrid haben sich schon die Neuzugänge Antonio Rüdiger und Aurélien Tchouaménie für ihre erste Einheit eingefunden. „Madrid spannt die Muskeln an“, titelt die ‚as‘ und geht darauf ein, dass der höchst erfolgreiche Kader der Blancos mit zwei Hochkarätern nun vervollständigt wurde. Am gestrigen Donnerstag stiegen zudem weitere sechs Madrid-Stars ins Training ein: David Alaba, Dani Carvajal, Luka Modric, Marco Asensio, Federico Valverde und Eden Hazard. Jetzt fehlt nur noch Herzstück Karim Benzema, dann ist der Kader des amtierenden Champions League-Siegers vollzählig. Der Franzose wird am kommenden Dienstag im Zuge der USA-Tour zu seinen Mitspielern stoßen.