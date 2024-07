Verfahren eingestellt: Mainz kann mit Sano planen

Kaishu Sano kann seine Karriere doch noch als Profi von Mainz 05 beginnen. Demnach wurde das Ermittlungsverfahren gegen den 23-Jährigen wegen des Vorwurfs eines sexuellen Übergriffs in seiner Heimat Japan eingestellt. Sano war vor rund zwei Wochen wegen des Verdachts der Beteiligung an einem sexuellen Übergriff in einem Hotel in Tokio verhaftet worden und befand sich über zwei Wochen lang in Untersuchungshaft.

Nun ist Sano offenbar wieder auf freiem Fuß. Die Mainzer teilen mit: „Kaishu Sano steht Mainz 05 ab sofort als Spieler zur Verfügung. Die Staatsanwaltschaft in Tokyo hat das Ermittlungsverfahren gegen den Anfang Juli verpflichteten japanischen Nationalspieler eingestellt. Kaishu Sano wird der Mannschaft am Donnerstag ins Trainingslager folgen.“

Somit kann der Mittelfeldspieler doch noch die Vorbereitung mit den 05ern absolvieren. Ursprünglich war Sano zum 21. Juli am Bruchweg erwartet worden. Bei Mainz soll der vierfache japanische Nationalspieler den Abgang im defensiven Mittelfeld von Leistungsträger Leandro Barreiro (24/Benfica Lissabon) auffangen.