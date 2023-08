16 Millionen: Chelsea findet Kepa-Ersatz

Der FC Chelsea füllt nach dem Leihwechsel von Kepa (28) in Kürze sein Torwart-Kontingent auf. Nach Informationen von Fabrizio Romano steht Djordje Petrovic vor dem Wechsel vom MLS-Klub New England Revolution an die Stamford Bridge. Der Serbe werde einen Vertrag bis 2030 unterzeichnen, der per Option sogar auf 2031 ausgedehnt werden kann.

Als Ablöse nennt Romano umgerechnet etwa 16 Millionen Euro für Petrovic. Mit seinen 23 Jahren ist der 1,94-Mann noch ein sehr junger Schlussmann mit guten Anlagen. Seit zwei Spielzeiten steht er als klare Nummer eins bei New England zwischen den Pfosten. Nun darf er Robert Sánchez (25) im Chelsea-Tor herausfordern.