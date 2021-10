Der Marathon-Mann: Williams knackt La Liga-Rekord

Am Freitagabend gewann Athletic Bilbao mit 1:0 gegen Deportivo Alavés. Den Treffer kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte Routinier Rául García (35). Allerdings wurde nach dem Ende der Partie nicht der Siegtorschütze gefeiert, sondern Iñaki Williams, denn der 27-Jährige knackte einen Rekord.

Mit 203 Einsätzen in Folge setzte sich Williams an die Spitze der Rangliste und verdrängte Jon Andoni Larranaga, der Ende der 1980er bis Anfang der 1990er-Jahre für Real Sociedad 202 Spiele am Stück absolvierte. Fünf Jahre benötigte Williams, um sich den Rekord zu schnappen.

Treue Seele

Seit langem ist der pfeilschnelle Angreifer aus Bilbao nicht wegzudenken. Der Sohn eines ghanaischen Vaters und einer liberianischen Mutter wurde in der größten Stadt des Baskenlandes geboren und ist dort tief verwurzelt. An Angeboten von anderen Vereinen soll es ihm in der Vergangenheit nie gemangelt haben. Dennoch entschied sich der Stürmer immer für einen Verbleib in seiner Heimat.

Vom Abstiegskampf bis zur Europa League – Williams hat mit Athletic bereits die unterschiedlichsten Situationen erlebt. Auf die Frage, ob es ihn nicht reizen würde, für einen größeren Klub zu spielen, antwortete der Torjäger vor etwas mehr als einem Jahr: „Nein, denn ich fühle mich sehr wohl bei Athletic. Ich bin hier, seit ich klein bin und am Ende zählen andere Dinge als das Geld oder die Aussicht auf Titel. Für mich gibt es nichts Größeres, als mit Athletic etwas zu gewinnen. Die Mannschaft hier ist unglaublich. Wir sind keine Teamkollegen, wir sind Freunde.“

Für immer Bilbao?

In 335 Pflichtspielen stand Williams bislang für Bilbao auf dem Feld. Dabei gelangen ihm 90 Tore und 47 Assists. Dass der Rechtsfuß künftig mal für einen anderen Klub aufläuft, ist unwahrscheinlich. Die Loyalität zu seinem Heimatklub ist zu groß, das beteuert Williams regelmäßig, wenn er sich öffentlich äußert.

Bis 2028 steht der Baske in Bilbao noch unter Vertrag. Seine Ausstiegsklausel liegt bei 135 Millionen Euro. Trotz der immer wiederkehrenden Gerüchten um Interesse aus der Premier League sieht es eher danach aus, dass Williams auch in den kommenden Jahren für Bilbao spielt und seinen Legendenstatus zementiert.