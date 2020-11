Modric: „Stark genug, um weiterzumachen“

Für Luka Modric ist ein Karriereende nach wie vor kein Thema. „Ich fühle mich gut und stark genug, um weiterzumachen“, bekräftigte der Ballverteiler von Real Madrid auf der heutigen Pressekonferenz. Solange er das „Gefühl habe, der Mannschaft helfen zu können“, wolle der Kroate weitermachen.

Seit inzwischen acht Jahren schnürt der 35-Jährige seine Fußballschuhe für die Königlichen und avancierte in Madrid zu einem Weltklasse-Mittelfeldspieler. Zum Saisonende läuft Modrics Vertrag aus – wie es weitergeht, weiß er selbst noch nicht: „Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert.“