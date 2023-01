VfB: Tibidi weiter nach Belgien?

Alexis Tibidi könnte es über Österreich nach Belgien ziehen. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, hat Rekordmeister RSC Anderlecht Kontakt zum 19-jährigen Offensivspieler aufgenommen. Auch Ligarivale KRC Genk, der niederländische Topklub Feyenoord Rotterdam und Ligue 1-Vertreter ESTAC Troyes seien interessiert.

Seit Saisonbeginn ist Tibidi vom VfB Stuttgart an den SCR Altach verliehen. Für den von Miroslav Klose trainierten Verein aus Österreich hat der französische U20-Nationalspieler fünf Tore in 16 Einsätzen geschossen. In Stuttgart besitzt Tibidi einen Vertrag bis 2025.

