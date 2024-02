Eintracht: Das Problem bei Neuzugang Ekitike

Rund 30 Millionen Euro war Paris St. Germain einst die Verpflichtung von Hugo Ekitike wert. Ausgezahlt hat sich das für beide Seite nur ganz selten. Vor allem in dieser Saison spielte der 21-jährige Mittelstürmer so gar keine Rolle mehr bei PSG, kam nur zu einem achtminütigen Kurzeinsatz am ersten Spieltag und schaffte es seit Ende August nicht mehr in den Kader.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt war dem Rechtsfuß nicht einmal mehr Training mit den Profis oder ein Fithalten im Kraftraum möglich. Niedergeschlagen hat sich das auch auf Ekitikes Fitness- und Kraftwerte. Nach Informationen der ‚Bild‘ sind dem Franzosen noch keine längeren Einsätze möglich, nur 15 Minuten habe der Neuzugang von Eintracht Frankfurt aktuell im Tank.

Lese-Tipp

Ehrgeiz verteilt auf 1,97: Das ist Eintracht-Neuzugang Amenda

In etwa so lange spielte er am Samstag auch bei seinem Debüt gegen den 1. FC Köln (0:2). Ein Leistungstest am Dienstag habe die Eindrücke noch einmal bestätigt. Auch auf das Köln-Spiel und die erste Trainingswoche bei der Eintracht „zeigte Ekitikés Körper deutliche Reaktionen“, berichtet die ‚Bild‘. Die Mannschaftsärzte sollen Trainer Dino Toppmöller geraten haben, Ekitike langsam aufzubauen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Stürmer selbst, mit Kaufoption bis Sommer ausgeliehen, sagte gestern: „Ich möchte in Rhythmus kommen, von meinen Kollegen lernen und mich an die Intensität in der Bundesliga anpassen. Ob ich starte, entscheidet der Trainer. Ich versuche, mich bestmöglich vorzubereiten und da zu sein, wenn das Team mich braucht.“ Ein Startelf-Einsatz gegen den VfL Bochum (Samstag, 15:30 Uhr) dürfte noch zu früh kommen.