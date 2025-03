Bayern dran: Der Favorit im Huijsen-Poker

Der FC Liverpool will Innenverteidiger Dean Huijsen im Sommer wohl unbedingt an Bord holen. Einem Bericht des ‚i Paper‘ zufolge streben die Reds an, die Ausstiegsklausel des 19-jährigen Shootingstars zu ziehen. Festgeschriebene 60 Millionen Euro würden dann an Ligarivale AFC Bournemouth wandern.

Huijsen war erst vor etwas mehr als einem halben Jahr für knapp 15 Millionen Euro von Juventus Turin zu den Cherries gekommen. Dort entwickelte sich der spanische U21-Nationalspieler prächtig, sodass unter anderem der FC Bayern, Real Madrid, der FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Newcastle United ein Auge auf ihn geworfen haben sollen. An der Anfield Road wäre der 1,97-Hüne als mittelfristiger Nachfolger von Kapitän Virgil van Dijk (33) eingeplant.