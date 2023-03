Rummenigge: Investoren-Einstieg „eine kluge Entscheidung“

Karl-Heinz Rummenigge befürwortet den Einstieg eines Investors für Medienrechte in der Bundesliga. „Ich würde den Einstieg eines Investors für eine kluge Entscheidung halten. Es würde die nationale und insbesondere die internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken“, befindet der ehemalige Bayern-Boss im Interview mit der ‚Sport Bild‘. Er sei der Meinung, „dass so auch eine Balance zwischen werthaltiger Tradition und zukunftsweisender Vision geschaffen werden kann.“

Direkten Einfluss auf Klubs wie in anderen Ländern sollen Investoren aber weiterhin nicht bekommen. „Mein Eindruck ist, dass die Mehrheit der deutschen Fußballfamilie für den Erhalt der 50+1-Regel eintritt. Der Einstieg eines Investors wäre auch in dieser Beziehung positiv zu sehen“, so Rummenigge. Damit blieben „die Unabhängigkeit der Klubs und die Integrität des Wettbewerbs“ erhalten. Die DFL verhandelt mit sechs Investoren-Bewerbern und erhofft sich drei Milliarden Euro Einnahmen.

