Bochums Trainersuche: Schlechte Karten für Butscher

Der VfL Bochum bevorzugt auf der Suche nach einem neuen Chefcoach einen externen Kandidaten. Das geht aus einem Bericht des ‚kicker‘ hervor. Demzufolge würde das Abendeuter für den aktuellen Interimstrainer Heiko Butscher nach knapp drei Monaten wieder zu Ende gehen.

Butscher hatte den Posten im April von Thomas Letsch übernommen. Der 43-Jährige, der bereits dreimal in Bochum als Übergangslösung eingesprungen ist, brachte den Klub wieder in die Spur. Nun scheint der Klassenerhalt so gut wie sicher und Butscher wird laut dem ‚kicker‘ voraussichtlich in die Jugendabteilung des VfL zurückkehren.