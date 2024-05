Varane-Nachfolger: United plant 64-Millionen-Angebot

Manchester United möchte im Sommer reichlich Geld in neue Spieler investieren. Laut der ‚Daily Mail‘ bereiten die Red Devils ein gewaltiges Angebot für Innenverteidiger Jarrad Branthwaite vor. Von umgerechnet 64 Millionen Euro ist die Rede. Der 21-Jährige könnte den freiwerdenden Kaderplatz von Raphaël Varane (31) einnehmen, der am gestrigen Dienstag seinen United-Abschied verkündete.

Branthwaite ist in der laufenden Saison einer der Senkrechtstarter beim FC Everton. Entsprechend wollen die Toffees den Engländer eigentlich nicht ziehen lassen. In Manchester lässt man sich davon allerdings nicht aus der Fassung bringen. Dem Vernehmen nach kommt für United auch ein Tauschdeal mit Harry Maguire (31) in Frage.