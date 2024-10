Kein Roma-Einsatz: Hummels mit Galgenhumor

Mats Hummels nimmt seine bisherige Zeit bei der AS Rom mit Humor. „Mehr Champions League Team of the Season-Trophäen als Spielminuten bisher“, kommentierte der Innenverteidiger bei Instagram ein Bild von sich mit der entsprechenden Auszeichnung und fügt hinzu: „Ich nehme sowas immer mit Humor, also bitte auch so interpretieren.“

Nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund unterschrieb Hummels Anfang September einen Einjahresvertrag in der Ewigen Stadt. Seitdem wartet der 35-Jährige aber noch auf seinen ersten Einsatz für die Giallorossa. Die nächste Möglichkeit hat er am morgigen Sonntag (20:45 Uhr) gegen Inter Mailand.