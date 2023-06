Bochum stimmt Horn-Abgang zu

Jannes Horn bleibt dem 1. FC Nürnberg aller Voraussicht nach erhalten. Dem ‚kicker‘ zufolge läuft der Leihprofi des VfL Bochum auch in der kommenden Spielzeit für die Franken auf. Innerhalb des Revierklubs sei die Rede von einer Ablöse in Höhe von 250.000 Euro. Bei den Nürnbergern wisse man nichts von ebenjener Summe.

Der ‚kicker‘ spekuliert daher, dass es sich um eine „erfolgs- und einsatzabhängige Ablöse“ handeln könnte. Der 26-Jährige schloss sich den Nürnbergern im Januar dieses Jahres auf Leihbasis an. In der abgeschlossenen Rückrunde stand er in der zweiten Liga siebenmal auf dem Rasen. In Bochum steht er noch bis 2024 unter Vertrag.

Update (15:03 Uhr): Nürnberg hat die Festverpflichtung von Horn nun auch offiziell bestätigt.