BVB-Transfers: Zwei Körbe und eine neue Spur

Für die Verantwortlichen von Borussia Dortmund stehen geschäftige Tage bis zum Ende der Winter-Transferperiode an. Sollte der sich anbahnende Abgang von Donyell Malen Realität werden, werden die BVB-Bosse einen Ersatz für den niederländischen Nationalspieler verpflichten wollen. Dieser könnte aus der Premier League kommen.

Denn ‚Sky Sports‘ bringt die Schwarz-Gelben nun mit Harvey Elliott vom FC Liverpool in Verbindung. Der 21-jährige Flügelstürmer kommt unter Trainer Arne Slot bei den Reds nicht besonders häufig zum Zug, hat in der laufenden Spielzeit lediglich 147 Minuten gesammelt. Der BVB beobachte die Situation um den jungen Engländer genau und plane aktiv zu werden, wenn dieser auf den Markt kommen sollte. Neben der Borussia buhlt aber auch Brighton & Hove Albion um die Gunst Elliotts, so der englische Pay-TV-Sender.

Zwei Fliegen mit einer Klappe?

Was für Elliott spricht: Der 20-fache Nationalspieler würde gleich für zwei Positionen im Kader der Dortmunder infrage kommen. Neben einem Ersatz für Malen schauen sich die BVB-Funktionäre auch nach einem zentralen Mittelfeldspieler um, der als Bindeglied zwischen einem Sechser und der Offensivabteilung agieren kann. Eine Position, die Elliott in Liverpool auch schon des Öfteren bekleidete.

Für zwei Top-Stars reicht das Geld nicht

Derweil soll das Interesse an Marcus Rashford zwar existiert haben, intern habe man beim BVB laut ‚Ruhr Nachrichten‘ die Thematik aber schnell begraben. Die beiden Hauptkomponenten einer Leihe des Stürmers von Manchester United – die wirtschaftliche Machbarkeit und der sportliche Zugewinn – entsprächen nicht dem, was man sich an der Strobelallee vorstellt. Ohnehin zeigt Rashford laut ‚GiveMeSport‘ kein großes Interesse an einem Engagement in Dortmund. Vielmehr zieht es den Offensivspieler nach Italien, so das Portal.

Der Journalist Pipe Sierra berichtet zudem von einer losen Anfrage der Dortmunder für Jhon Durán von Aston Villa. Diese könnte während der Verhandlungen zum möglichen Malen-Deal getätigt worden sein. Dem kolumbianischen Medienschaffenden zufolge sind die Forderungen der Villans für den 21-jährigen Angreifer für Dortmund aber nicht zu stemmen. Von den Engländern wurden satte 85 Millionen Euro Ablöse aufgerufen.