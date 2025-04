Werder & Hertha an Köhlert dran

Mats Köhlert könnte nach Deutschland zurückkehren. ‚Sky‘ bringt den deutschen Linksverteidiger vom SC Heerenveen mit Werder Bremen und Hertha BSC in Verbindung.

Besonders interessant macht Köhlert die Tatsache, dass sein Vertrag in den Niederlanden ausläuft. Entsprechend ist der 26-Jährige ablösefrei zu haben. Hierzulande spielte Köhlert sechs Jahre lang für den Hamburger SV, dreimal kam er für die Profis in der zweiten Liga zum Einsatz. In der Eredivisie ist er mittlerweile torgefährliche Stammkraft (177 Einsätze, 30 Scorerpunkte).