Kolasinac vor Wechsel nach Italien

Abwehrmann Sead Kolasinac setzt die Karriere voraussichtlich in der italienischen Serie A fort. Gianluca Di Marzio berichtet von einer mündlichen Einigung mit Atalanta Bergamo. Die Ankunft des Ex-Schalkers, in der Abwehr sowohl links als auch zentral einsetzbar, werde in der kommenden Woche erwartet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach schwierigen Jahren erarbeitete sich Kolasinac in der zurückliegenden Spielzeit einen Stammplatz bei Olympique Marseille, absolvierte 41 Pflichtspiele und konnte mit vier Toren auch offensiv Akzente setzen. Nun belohnt sich der 30-Jährige mit dem ablösefreien Wechsel zum Fünften der Serie A.

Lese-Tipp

Milan verpflichtet neuen Torwart