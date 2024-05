Magath bezieht Stellung zu HSV-Gerüchten

Felix Magath dementiert Gerüchte um eine mögliche Position als Sportvorstand des Hamburger SV. „Nein“, so lautet die Antwort des 70-jährigen gegenüber ‚Sky‘ auf die Frage nach einer Kontaktaufnahme, „ich bekomme natürlich immer mal wieder von Menschen um den HSV herum solche Aussagen. Aber vom HSV, mit denen, die in Verantwortung sind, mit denen stehe ich nicht in Kontakt.“

Eine kleine Andeutung macht der frühere Mittelfeldspieler der Rothosen aber doch: „Wenn Sie mich fragen, ich will… jetzt hätte ich fast was gesagt. Ich sag’s doch nicht.“ Magath arbeitete bereits von 1995 bis 1997 als HSV-Trainer. Auch auf Managementebene sammelte er Erfahrungen, unter anderem bei Schalke 04, dem VfL Wolfsburg und Admira Wacker.