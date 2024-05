Schalke will Gantenbein

Der FC Schalke 04 zeigt Interesse an einer Verpflichtung von Rechtsverteidiger Adrian Gantenbein. Wie die Schweizer Tageszeitung ‚Der Landbote‘ berichtet, beobachtet Sportdirektor Marc Wilmots den Schweizer vom FC Winterthur. Im Februar sagte Gantenbein über seine Zukunft: „Ein sinnvoller Wechsel hat nicht geklappt, darum bin ich lieber noch ein, zwei Jahre bei meinem Kindheitsverein geblieben.“

Noch bis 2025 ist der 23-Jährige an Winterthur gebunden. Seine bevorzugte Position ist die als rechter Schienenspieler in einem 3-5-2-System. Diese Formation ist auch die eigentlich favorisierte Spielausrichtung von Schalke-Trainer Karel Geraerts, der in der abgelaufenen Saison aufgrund des Spielermaterials auf ein 4-4-2 setzte. Die Knappen sind nach diversen Abgängen auf der Suche nach neuem Personal für die rechte Defensivseite.