ManCity: Ortega über seine Zukunft

Stefan Ortega hat sich am Rande der Feierlichkeiten zur Meisterschaft von Manchester City zu seiner Zukunftsplanung geäußert. „Es spricht nicht viel dagegen, hier zu bleiben. Ich komme auf meine Spiele, meine Familie fühlt sich wohl“, so der deutsche Keeper in einem Interview mit ‚Sky‘, „es muss schon etwas dabei sein, was so viel besser ist. Und das sehe ich aktuell nicht.“

Noch sind die Ortega-Seite und die City-Verantwortlichen nicht zu einer finanziellen Einigung gekommen. Sollte der Vertrag nicht verlängert werden, könnte ein Wechsel im Sommer wieder zum Thema werden. Ortegas Vertrag läuft noch bis Sommer 2025. Eine Verlängerung um ein Jahr steht im Raum. In dieser Saison kam der ehemalige Bielefelder in 19 Pflichtspielen zum Einsatz und blieb dabei achtmal ohne Gegentor.