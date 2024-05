Bruun Larsen lobt kritisierten Tuchel

Jacob Bruun Larsen ist voll des Lobes für seinen ehemaligen Trainer Thomas Tuchel, der ihn bei Borussia Dortmund unter seinen Fittichen hatte. „Die Aussagen, Thomas Tuchel kann nicht mit jungen Spielern zusammenarbeiten, empfinde ich als völligen Quatsch“, so der Däne gegenüber ‚Transfermarkt.de‘, „natürlich ist Thomas keiner, bei dem alles gemütlich und harmonisch im Training abläuft, aber, wenn er sieht, dass du dich als junger Spieler entwickelst und dass du willst, dann pusht er dich und nimmt sich extra Zeit, um dich voranzubringen. Für mich ist Thomas Tuchel ein Top-Trainer.“

Der 25-jährige debütierte in der zweiten Runde des DFB-Pokals in der Saison 2016/2017 gegen Union Berlin unter dem scheidenden Bayern-Trainer. Über die Stationen TSG Hoffenheim und RSC Anderlecht verschlug es ihn leihweise in die Premier League zum FC Burnley. Nach dem Saisonende kehrt er vorerst nach Hoffenheim zurück.