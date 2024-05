Van Bommel verlässt Royal Antwerpen

Mark van Bommel sucht eine neue Herausforderung. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der Niederländer Royal Antwerpen zum Saisonende verlassen. In den kommenden Tagen soll dies offiziell bekanntgegeben werden. Der 47-Jährige übernahm 2022 bei den Belgiern und führte diese in seiner ersten Saison zum Double. Aktuell steht man in der Liga auf Rang drei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotz eines Vertrags bis 2025 möchte der Niederländer eine neue Trainerstelle annehmen. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato beschäftigt sich der AC Mailand mit einer Verpflichtung des ehemaligen Bayern-Spielers. Laut ‚De Limburger‘ ist es zudem eine Option, dass van Bommel die Nachfolge von Arne Slot, den es zum FC Liverpool zieht, bei Feyenoord Rotterdam antritt.