Bald ein zweiter Simeone in La Liga?

Mittelstürmer Giovanni Simeone (28) möchte im Verlauf seiner Karriere auch noch in Spanien seine Schuhe schnüren. Gegenüber der ‚Marca‘ deutet der Sohn von Startrainer Diego Simeone (Atlético Madrid) an, dass er sich vorstellen kann, eines Tages in die La Liga zu wechseln: „Zum Glück habe ich noch viele Jahre vor mir, und ich hoffe, dass das passieren kann. Der Fußball dreht sich sehr schnell und ich möchte eines Tages in der Nähe meines Vaters sein, ohne ein Flugzeug nehmen zu müssen.“

Die SSC Neapel hatte Simeone Junior nach einjähriger Leihe im zurückliegenden Transferfenster für rund zwölf Millionen Euro fest von Ligakonkurrent Hellas Verona verpflichtet. Als Rotationsspieler steht in dieser Spielzeit erst ein Tor in wettbewerbsübergreifend 15 Einsätzen zu Buche. Ein Engagement unter seinem Vater kommt für den sechsfachen argentinischen Nationalspieler, vertraglich noch bis 2026 an die SSC gebunden, aber nicht in Frage.